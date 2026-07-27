Erfrischend anders: Ferienspaß rund ums Wasser
Ob Erlebnisbad, Floß-Touren auf dem See oder Weitwandern entlang des Gletscherflusses: Am, im und auf dem Wasser gibt es in Tirol viele Gelegenheiten für unvergessliche Ausflüge.
Unberührte Natur, traumhafte Panoramen und reizvolle Wanderrouten – wer bei dieser Kombination hellhörig wird, sollte sich den Iseltrail in Osttirol ganz oben auf die To-do-list setzen. Genusswandern am längsten noch frei fließenden Gletscherfluss der Alpen ist angesagt.
Pulsierende Lebensader
Die knapp 74 Kilometer lange Strecke mit 2120 Höhenmetern startet in der sonnigen Dolomitenstadt Lienz und führt bis zum arktischen Gletschertor im Nationalpark Hohe Tauern. Je nach Vorlieben und Können kann man sich auch Teilstücke individuell aussuchen. Die oft märchenhafte Naturlandschaft am Ur-Element Wasser bietet beeindruckende Auen, Schluchten, Stromschnellen, Wasserfälle – und am Ende eine grandiose Gebirgswelt. Für Naturliebhaber, Wanderbegeisterte, Wildnisfans oder Hitzeflüchtende ist der Iseltrail eine Riesenempfehlung.
Abenteuer im Atoll
Eingebettet in eine wunderbare Bergkulisse ist auch der Achensee. In den Sommermonaten lockt der größte See Tirols mit erfrischenden Wassertemperaturen. Den perfekten Liegeplatz findet man Südufer – im „SEE-Bad“ des Freizeitzentrums „Atoll“. Auch für Action ist hier reichlich gesorgt. Auf 2.000 Outdoor-Quadratmetern gibt es Beach-Volleyball, Tischtennis, Trampolinspringen, Rutschen und einen Motorik-Garten. Kinder sind vom Spieleschiff St. Benedikt begeistert. Auch SUPs kann man hier ausleihen und so den See auf dem Brett erkunden.
Floßfahrt im Hochgebirge
Nicht nur der Achensee ist ein Gewässer der Superlative. Der Rifflsee im Pitztal ist der höchste Bergsee Österreichs und beeindruckt mit dem fantastischen Panorama der Pitztaler Gletscher. Bis 30. August wartet hier ein besonderes Familien-Highlight: Denn man kann den See mit dem Floß erkunden – und hat dabei nicht nur einen gewaltigen Rundumblick, sondern erfährt auch viel Wissenswertes über das Pitztal. Mit der Rifflseebahn geht es direkt vom Tal hinauf auf 2.232 m. Nach der Floßfahrt kann man auf der Terrasse der Sunna Alm die Bergsonne genießen.
Wellness-Refugium
Egal ob Sonne oder Schlechtwetter: Das Alpenbad Leutasch bietet innen und außen sowohl Action als auch Entspannung. Highlights sind die Innen- und Außenpools mit Schwallduschen und Massagebucht, das 25-m-Sportbecken, der lichtdurchflutete Kinderbereich und die Riesenrutsche mit 86 Metern Länge – gerade bei den Kleinen ein Spaßgarant. Im Außenbereich befindet sich eine große Liegewiese mit Kinderspielturm, Flying Fox und verschiedenen Schaukeln.