Erfrischend anders: Ferienspaß rund ums Wasser

Ob Erlebnisbad, Floß-Touren auf dem See oder Weitwandern entlang des Gletscherflusses: Am, im und auf dem Wasser gibt es in Tirol viele Gelegenheiten für unvergessliche Ausflüge.

Unberührte Natur, traumhafte Panoramen und reizvolle Wanderrouten – wer bei dieser Kombination hellhörig wird, sollte sich den Iseltrail in Osttirol ganz oben auf die To-do-list setzen. Genusswandern am längsten noch frei fließenden Gletscherfluss der Alpen ist angesagt.

Pulsierende Lebensader

Die knapp 74 Kilometer lange Strecke mit 2120 Höhenmetern startet in der sonnigen Dolomitenstadt Lienz und führt bis zum arktischen Gletschertor im Nationalpark Hohe Tauern. Je nach Vorlieben und Können kann man sich auch Teilstücke individuell aussuchen. Die oft märchenhafte Naturlandschaft am Ur-Element Wasser bietet beeindruckende Auen, Schluchten, Stromschnellen, Wasserfälle – und am Ende eine grandiose Gebirgswelt. Für Naturliebhaber, Wanderbegeisterte, Wildnisfans oder Hitzeflüchtende ist der Iseltrail eine Riesenempfehlung.

Ausflug mit dem Stand-Up-Paddle-Board vor dem Achensee Atoll. © Achensee Tourismus

Abenteuer im Atoll

Eingebettet in eine wunderbare Bergkulisse ist auch der Achensee. In den Sommermonaten lockt der größte See Tirols mit erfrischenden Wassertemperaturen. Den perfekten Liegeplatz findet man Südufer – im „SEE-Bad“ des Freizeitzentrums „Atoll“. Auch für Action ist hier reichlich gesorgt. Auf 2.000 Outdoor-Quadratmetern gibt es Beach-Volleyball, Tischtennis, Trampolinspringen, Rutschen und einen Motorik-Garten. Kinder sind vom Spieleschiff St. Benedikt begeistert. Auch SUPs kann man hier ausleihen und so den See auf dem Brett erkunden.

Floßfahrt auf dem höchsten Bergsee Österreichs. © Pitztaler Gletscher/Alexander Haiden

Floßfahrt im Hochgebirge

Nicht nur der Achensee ist ein Gewässer der Superlative. Der Rifflsee im Pitztal ist der höchste Bergsee Österreichs und beeindruckt mit dem fantastischen Panorama der Pitztaler Gletscher. Bis 30. August wartet hier ein besonderes Familien-Highlight: Denn man kann den See mit dem Floß erkunden – und hat dabei nicht nur einen gewaltigen Rundumblick, sondern erfährt auch viel Wissenswertes über das Pitztal. Mit der Rifflseebahn geht es direkt vom Tal hinauf auf 2.232 m. Nach der Floßfahrt kann man auf der Terrasse der Sunna Alm die Bergsonne genießen.

Wasserspaß für Groß und Klein im Alpenbad Leutasch. © Alpenbad Leutasch

Wellness-Refugium