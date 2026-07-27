Junge Musiker entwickeln in den Ferien gemeinsam neue Musikstücke

Die „Lautstark“ Musizier- und Komponierwoche startete Samstag in der LLA Rotholz. Rund 50 Kinder und Jugendliche treffen sich dort, um gemeinsam Musik zu schaffen. Das Projekt fördert Kreativität und wird von 95 privaten Spendern unterstützt.

Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Instrumenten nehmen an dem Ferienprogramm teil. Sie entwickeln in der LLA Rotholz gemeinsam neue Musikstücke. Die Woche fördert jeden Teilnehmenden in seiner Kreativität und stärkt die Persönlichkeit.

Ein pädagogisches Konzept von Cathy Milliken ermöglicht die einzigartige Mischung. Alle Musikinstrumente wirken zusammen. Dazu gehören Klavier, steirische Harmonika, Blockflöten, Schlagwerk, Blasinstrumente und Streicher.

Offenes Rahmenprogramm

Der Verein Klanggang bietet ein offenes Rahmenprogramm an. Am 28. Juli lädt er zu einem Singkurs ein. Ein Kompositions-Workshop folgt am 29. Juli. Interessierte sind abends willkommen. Kinder verbringen zudem einen Ferientag in der Bauernhofschule. Anmeldungen erfolgen über den Ferienzug Innsbruck.

Das diesjährige Thema ist „Fäden flechten“. Die Musiker erzählen von Reise, Fremdsein und Freundschaft. Es entstehen kleine Improvisationen und große Kompositionen. Diese zeigen ein vielstimmiges Bild von Mut, Neugier und Offenheit.

Ein Abschlusskonzert findet am 31. Juli um 14 Uhr statt. Der Verein Klanggang lädt dazu ein. (TT)