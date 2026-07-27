Metall-Talent aus Ginzling ist "Lehrling des Monats"

Magdalena Kern aus Ginzling ist der „Lehrling des Monats Juli 2026“. Die 19-Jährige wird für ihr herausragendes Engagement im Beruf und Ehrenamt geehrt. Sie war die erste Frau in der Branche, die Gold beim Bundeslehrlingsbewerb holte.

Ginzling – Magdalena Kern absolviert ihr viertes Lehrjahr als Fachfrau für Metalltechnik. Bei Klausner Metalltechnik in Ginzling lernt sie Stahlbau- und Schweißtechnik. Die Jury überzeugte Kern mit Leidenschaft, Verlässlichkeit und Eigeninitiative.

Landesrätin Mair: Ein Vorbild für viele

Arbeits- und Jugendlandesrätin Astrid Mair zeigte sich beeindruckt. „Magdalena zeigt eindrucksvoll, dass Können, Engagement und Zielstrebigkeit der Schlüssel zum Erfolg sind“, sagte Mair. Sie sei mit ihren Leistungen ein Vorbild für junge Menschen. Die duale Ausbildung in Tirol habe hohe Qualität.

Mair betonte weiter die Bedeutung der Lehre. „Eine Lehre eröffnet jungen Menschen Zukunftsperspektiven. Sie bietet Chancen für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn“, so Mair. Der Stellenwert dieser Ausbildung müsse sichtbar gemacht werden. So sollen mehr junge Menschen dafür begeistert werden.

Gold bei Bundeswettbewerb

Auch ihr Lehrlingsausbildner und Geschäftsführer der Firma, Reinhard Klausner, lobt Kern. „Mit Magdalena habe ich eine Mitarbeiterin, wie man sie sich nur wünschen kann“, sagt Klausner. Weil der Betrieb nur zu zweit sei, habe sie früh viel Verantwortung übernommen. Klausner ist stolz auf seinen „Lehrling des Monats“.

Kern hat die dritte Klasse der Tiroler Fachberufsschule für Metalltechnik mit Auszeichnung abgeschlossen. Im Jahr 2025 gewann sie bei den Tyrol Skills den Landessieg. Beim Bundeslehrlingswettbewerb holte sie sogar Gold. Sie war die erste Frau in dieser Branche, die dies schaffte.

Vielseitig engagiert in der Heimat

Neben ihrer beruflichen Leistung engagiert sich die 19-Jährige stark in ihrer Heimatgemeinde. Sie ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Ginzling-Dornauberg. Dort ist sie auch stellvertretende Ortsleiterin der Landjugend Ginzling-Dornauberg.

Ihre Freizeit verbringt Kern gerne in den Bergen. Sie fährt Ski, geht Skitouren oder Bergsteigen. Auch die Jagd zählt zu ihren Leidenschaften.

So wird der Lehrling des Monats gewählt