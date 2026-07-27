Zusammenstoß in Kematen: Bus rammte 17-jährigen Mopedlenker

Kematen – Ein Zusammenstoß im Kreuzungsbereich hat am Montagmorgen im Gemeindegebiet von Kematen einen Verletzten gefordert. Wie die Polizei berichtet, war gegen 6.45 Uhr ein 41-jähriger Iraker mit einem Bus auf der Oberinntalstraße von Westen kommend in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Völser Straße beabsichtigte der Buslenker, nach links abzubiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein 17-jähriger Österreicher mit seinem Mofa auf der Völser Straße in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zur Kollision. Der 17-jährige Jugendliche erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der 41-jährige Buslenker blieb bei dem Unfall unverletzt. (TT.com)