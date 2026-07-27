Kompromiss gefunden: Regierung verlängert Präsenzdienst um drei Monate

Salzburg – Die Einigung erfolgte am Montag buchstäblich in letzter Minute: Noch am Tag des Sommerministerrats in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg rangen ÖVP, SPÖ und NEOS um einen Kompromiss für die Neugestaltung von Wehr- und Zivildienst. Am Ende setzten sich die NEOS durch: Der Wehrdienst beim Bundesheer wird von derzeit sechs auf insgesamt neun Monate verlängert, wobei drei Monate in Form von verpflichtenden Milizübungen zu absolvieren sind. Der Zivildienst bleibt zumindest vorläufig aber bei neun Monaten. Er wird nur dann verlängert, wenn die Zahl der Rekruten unter 13.875 pro Jahr fällt.

Die Verlängerung des Wehrdienstes geht zurück auf den Bericht der Wehrdienst-Kommission, den diese im Jänner vorgelegt hatte. Angesichts der geopolitischen Verschärfungen seien die bisher sechs Monate zu wenig, um die jungen Männer auszubilden, hieß es. Insbesondere die Miliz war nach dem Entfall der Übungspflicht vor 20 Jahren „absolut am Kipppunkt“, wie aus der Kommission zu hören war.

Das nun von der Dreierkoalition fixierte Modell sechs plus drei war von der Koalition eigentlich zweitgereiht. Die Experten hatten vorgeschlagen, auf insgesamt zehn Monate zu verlängern, davon zwei Monate Milizübungen.

Dem längeren Wehrdienst hatten die NEOS noch zähneknirschend zugestimmt. Gleichzeitig den Zivildienst zu verlängern, damit dieser weniger attraktiv ist, lehnte die pinke Partei aber ab.

Höherer Sold und neuer Urlaubsanspruch

Vor allem die ÖVP hatte auf diese Verlängerung gedrängt, aus Sorge, dass sich zu wenige junge Männer für einen längeren und damit weniger attraktiven Grundwehrdienst beim Bundesheer entscheiden könnten. Als Ausweg entschieden die drei Parteien, den Wehrdienst mit einem höheren Sold (1000 Euro pro Monat) und einem neuen Urlaubsanspruch attraktiver zu gestalten.