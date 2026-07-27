Live-Musik auf fünf Bühnen: Beim Schwazer Stadtfest wird die Altstadt zur Partymeile

Am 1. August treten 11 Bands und Liveacts beim Schwazer Stadtfest auf fünf Bühnen auf. Neu: Zu den gratis Shuttlebussen aus dem Schwazer Umland kommt eine Verbindung ab Zell am Ziller hinzu.

Auch die Zillertaler sollen heuer kräftig und ohne Sorgen um die An- und Abreise beim großen Fest der Bezirkshauptstadt mitfeiern können. Seit Jahren stehen bereits kostenlose Shuttlebusse aus der Silberregion und dem Schwazer Umland für eine entspannte An- und Abreise zum Stadtfest zur Verfügung. Erstmals wird das Angebot heuer um eine eigene Verbindung ins Zillertal erweitert. Die neue Linie Nr. 3 bringt Gäste ab Zell am Ziller nach Schwaz und wieder retour. Hier der Link zum Fahrplan der Shuttlebusse: Anreise – Schwazer Stadtfest

Von Blasmusik über Rock bis DJ-Sound

Dass sich das Hinfahren lohnt, zeigt das bunte Programm. Am Stadtplatz beginnt der Abend traditionell mit Einmarsch und Bieranstich um 17.30 Uhr, bevor die Bundesmusikkapelle Jenbach, Musikeinspielungen und später Rat Bat Blue für Stimmung sorgen. Am Pfundplatz spielen die Alpendingos Tirol und Saggrisch, während in der Franz-Josef-Straße die Cash Money Brothers und Cotton Underwear auftreten. Am Maximilianplatz stehen Melodic Motion und Chevy 57 auf dem Programm, am Zinsparkplatz sorgen DJ Beatpuzzler, KSTE und Supreme für musikalische Abwechslung. Damit reicht die Bandbreite von Blasmusik und Volksmusik über Rock, Pop und Partysound bis hin zu DJ-Sets.

Die Innenstadt füllt sich in der Regel bereits am Nachmittag. Tausende wollen feiern. © Stadtmarketing / M. Winkler

Mehr als 20 Vereine, Gastronomiebetriebe und weitere Mitwirkende sorgen zudem für ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Hinter jeder Ecke wartet ein anderer Sound, ein anderer Stand, ein anderes Gesicht. Neu ist auch eine konsumfreie Zone im Rathaushof für alle, die zwischendurch eine Verschnaufpause wollen.

Kinderprogramm von 15 bis 20 Uhr

Für Kinder und Familien hat das Schwazer Stadtmarketing ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Hüpfburg, Kinderschminken, Airbrush- und Glitzer-Tattoos, Bastelstationen, Luftballonschießen und eine Spielstation laden zum Mitmachen ein.