Unfall auf der Ötztalstraße: Auto nach Kollision gegen Leitschiene und Laterne geschleudert

Sölden – Ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich hat am Montagmittag in Sölden zu erheblichen Behinderungen geführt und zwei Verletzte gefordert. Eine 60-jährige Österreicherin war gegen 13 Uhr mit ihrem Wagen auf der Gransteinstraße in Sölden talwärts unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß ein 19-jähriger Österreicher. An der Einmündung beabsichtigte die Lenkerin, nach links in die Ötztalstraße (B186) einzubiegen.

Zur selben Zeit lenkte ein 21-jähriger Slowene einen Lkw auf der Ötztalstraße von Längenfeld kommend in Fahrtrichtung Sölden taleinwärts. Im Zuge des Einbiegevorgangs der 60-Jährigen kam es zur Kollision: Trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers des 21-Jährigen konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

An Heck kollidiert

Der Lkw erfasste das Auto hinten links am Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf die Gegenfahrbahn und in weiterer Folge gegen die am Straßenrand verlaufende Leitschiene geschleudert.