Fuß verhakte sich am Gaspedal: Auto krachte in Kappl gegen Garagentor und kippte um

Kappl – Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag in Kappl zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei geführt. Eine 79-jährige Österreicherin war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Kappler Landesstraße vom Zentrum kommend talwärts unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 84-jähriger Österreicher. In einer Linkskurve verhakte sich die Lenkerin unglücklich mit ihrem Fuß am Gaspedal und verlor die vollständige Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Das Auto kam in der Kurve links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Tor einer Tiefgarageneinfahrt. Durch den Aufprall kippte der Wagen um und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Lenkerin von Feuerwehr befreit