Fuß verhakte sich am Gaspedal: Auto krachte in Kappl gegen Garagentor und kippte um
Kappl – Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag in Kappl zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei geführt. Eine 79-jährige Österreicherin war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Kappler Landesstraße vom Zentrum kommend talwärts unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 84-jähriger Österreicher. In einer Linkskurve verhakte sich die Lenkerin unglücklich mit ihrem Fuß am Gaspedal und verlor die vollständige Kontrolle über ihr Fahrzeug.
Das Auto kam in der Kurve links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Tor einer Tiefgarageneinfahrt. Durch den Aufprall kippte der Wagen um und blieb auf der Beifahrerseite liegen.
Lenkerin von Feuerwehr befreit
Der 84-jährige Beifahrer erlitt bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades, konnte sich jedoch selbstständig aus dem Wagen befreien. Die 79-jährige Lenkerin war im Wrack eingeschlossen und musste von den alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Kappl befreit werden. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung zum Arzt gebracht. Ihr 84-jähriger Beifahrer wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Neben der Polizei stand die Freiwillige Feuerwehr Kappl mit 20 Einsatzkräften im Einsatz. (TT.com)