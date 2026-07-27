Weggebracht und eingesperrt

Immer mehr Fälle: Warum Jugendliche aus Tirol ins Ausland verschleppt werden

Viele Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund wollen ihre Interessen ausleben und Freundschaften knüpfen. Die Selbstbestimmtheit der Mädchen gefällt nicht allen Eltern.
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Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

Jugendliche knüpfen Freundschaften, leben ihre Interessen aus. Weil sich manche Eltern dadurch entehrt fühlen, bringen sie ihre Kinder ins Ausland. Und zwar immer öfter. Allein in Tirol wurden heuer zehn Fälle dokumentiert. Warum das so ist und wo Betroffene Hilfe finden.

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