An Schulter verletzt
Zu stark gebremst: E-Biker verunglückte in Innsbruck auf steilem Weg
Innsbruck – Montagnachmittag gegen 17 Uhr war ein 32-jähriger Österreicher mit seinem E-Bike auf dem Kerschbuchhofweg in Hötting talwärts unterwegs.
Laut Polizei betätigte der Mann laut eigener Aussage die Vorderbremse zu stark und flog deshalb über den Lenker zu Boden. Bei dem Sturz zog sich der 32-Jährige eine Verletzung an der rechten Schulter zu. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Mann in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. Beim Sturz wurde das E-Bike nicht beschädigt. (TT.com)