Zu stark gebremst: E-Biker verunglückte in Innsbruck auf steilem Weg

Laut Polizei betätigte der Mann laut eigener Aussage die Vorderbremse zu stark und flog deshalb über den Lenker zu Boden. Bei dem Sturz zog sich der 32-Jährige eine Verletzung an der rechten Schulter zu. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Mann in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. Beim Sturz wurde das E-Bike nicht beschädigt. (TT.com)