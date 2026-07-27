Falsche Nummer des Sohnes vorgetäuscht: Innsbrucker überwies über tausend Euro

Unter dem Vorwand, eine neue Mobiltelefonnummer zu besitzen, haben unbekannte Täter Geld von einem 69-jährigen Mann erbeutet. Erst im Nachhinein bemerkte das Opfer den Betrug.

Innsbruck – Ein 69-jähriger Österreicher wurde in Innsbruck Opfer eines dreisten Telefonbetruges. Nach Angaben des Mannes erhielt dieser am letzten Donnerstag gegen 12 Uhr eine SMS-Nachricht auf sein Mobiltelefon. In dieser Nachricht wurde behauptet, dass es sich um die neue Telefonnummer seines Sohnes handle.

Im weiteren Verlauf des darauffolgenden Chats wurde der 69-Jährige dazu aufgefordert, einen Bargeldbetrag in der Höhe von über tausend Euro auf ein Konto zu überweisen. In der festen Annahme, dass die Nachricht tatsächlich von seinem Sohn stamme, kam der Mann der Aufforderung nach und veranlasste die Überweisung.