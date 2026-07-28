Jemens erklärt sich für Eskalation mit Houthis gerüstet

Die international anerkannte Regierung des Jemen hat sich angesichts neuer Angriffe der Houthi-Miliz auf eine mögliche Verschärfung der Kämpfe vorbereitet gezeigt. "Wir sind auf jede Eskalation vorbereitet", sagte die designierte jemenitische Außenministerin Afrah al-Suba am Montag vor Journalisten in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. In der vergangenen Woche hatten die Houthi eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt und saudische Tanker und Ölanlagen attackiert.

Die Regierung sei zunehmend besorgt, dass die vom Iran unterstützten Houthi das Vorgehen Teherans in der Straße von Hormuz nachahmen und die Kontrolle über die Meerenge Bab-al-Mandab gewinnen wollten, sagte al-Suba. "Die Houthi wollen die Erfahrungen des Iran in Hormuz kopieren." Die Miliz handle "im Einklang" mit der iranischen Eskalation in der Region und glaube, sie könne "die Kontrolle über das Rote Meer erlangen".

Die Meerenge Bab-al-Mandab verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden und ist eine wichtige Route für den Transport saudi-arabischen Öls. Ihre Bedeutung hat weiter zugenommen, seit der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz infolge der Kämpfe erheblich zurückgegangen ist.

Die Houthi hatten in der vergangenen Woche eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt und seither nach eigenen Angaben saudi-arabische Öltanker und Ölanlagen angegriffen. Am Montag meldete die Miliz neue Drohnenangriffe auf "sensible Knotenpunkte" für den Öltransport nach Yanbu am Roten Meer.

Die designierte jemenitische Außenministerin al-Suba bezeichnete die Lage im Jemen als angespannt. Houthi-Kämpfer und Regierungstruppen lieferten sich täglich in mehreren Landesteilen Gefechte.