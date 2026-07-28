USA beginnen Überprüfung ihrer Truppenpräsenz in Europa

Die USA haben die von Verteidigungsminister Pete Hegseth angekündigte Überprüfung ihrer militärischen Präsenz in Europa begonnen. Die Untersuchung solle sicherstellen, dass die NATO "schnell und unumkehrbar" dazu übergehe, Europa die Hauptverantwortung für seine konventionelle Verteidigung zu übertragen, erklärte der für Verteidigungspolitik zuständige US-Staatssekretär Elbridge Colby am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst X.

Das Ergebnis werde den Übergang der NATO zu einem "stärkeren, gerechteren und nachhaltigeren Bündnis" beschleunigen, erklärte Colby. Hegseth hatte seinen NATO-Kollegen die mehrmonatige Überprüfung bei einem Treffen der Verteidigungsminister der Allianz im Juni angekündigt. Dabei würden einige Länder "durchfallen" und andere "mit Bravour bestehen", hatte er erklärt.

Die USA haben derzeit rund 80.000 Soldatinnen und Soldaten in Europa stationiert. Im Mai hatte das Pentagon bereits den Abzug von 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angekündigt. Außerdem stoppte Washington die geplante Stationierung von Langstreckenmarschflugkörpern in Deutschland.

Die US-Regierung fordert, dass die europäischen NATO-Staaten künftig die Hauptverantwortung für ihre konventionelle Verteidigung übernehmen. Washington will seine militärische Aufmerksamkeit stärker auf China richten.

Das Pentagon informierte die Verbündeten bereits darüber, dass es die Zahl der weltweit für NATO-Einsätze bereitgestellten militärischen Fähigkeiten verringert. Medienberichten zufolge sollen dem Bündnis künftig unter anderem weniger strategische Bomber und Kampfjets zur Verfügung stehen.

US-Präsident Donald Trump hatte die europäischen Verbündeten zuletzt wiederholt wegen ihrer Haltung zum Iran-Krieg kritisiert. Mehrere Staaten hatten den US-Streitkräften zu Beginn der Kämpfe die Nutzung ihrer Stützpunkte verweigert. Verteidigungsminister Hegseth hatte zudem mit einer Verringerung der US-Beiträge zur NATO gedroht, sollten die Verbündeten ihre vereinbarten Ziele bei den Verteidigungsausgaben nicht erreichen.