Rennradfahrer und Fußgängerin prallten in Innsbruck frontal aufeinander

Ein Rennradfahrer und eine Fußgängerin sind am Montagabend in Innsbruck zusammengestoßen. Der 26-jährige Rennradfahrer war gegen 20 Uhr auf der Innpromenade unterwegs, als ihm eine 56-Jährige entgegenkam.

Beide wollten in dieselbe Richtung auweichen, es kam zur Kkollision, der Radfahrer überschlug sich und prallte mit dem Kopf gegen einen Metallpfosten. Er dürfte dabei nur leicht verletzt worden sein, während die Fußgängerin am rechten Arm schwer verletzt wurde. Beide wurden mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. (TT.com)