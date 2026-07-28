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Kommentar
Selbst verschuldet am Rand der Blamage
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
In letzter Minute einigte sich die Dreierkoalition auf die Verlängerung der Wehrpflicht. Beim Zivildienst gelang aber nur ein müder Kompromiss. Die Zeitnot war hausgemacht.
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