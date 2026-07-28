Kommentar

Selbst verschuldet am Rand der Blamage

Wolfgang Sablatnig

Kommentarvon Wolfgang Sablatnig

In letzter Minute einigte sich die Dreierkoalition auf die Verlängerung der Wehrpflicht. Beim Zivildienst gelang aber nur ein müder Kompromiss. Die Zeitnot war hausgemacht.

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