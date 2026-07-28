Lechaschauer Brücke ab Montag teilweise gesperrt: Umleitung über Rieden

An der Lechaschauer Lechbrücke beginnen am Montag, 3. August, dringend notwendige Sanierungsarbeiten. In Fahrtrichtung Reutte bleibt eine Fahrspur offen, in die Gegenrichtung wird der Verkehr über Rieden umgeleitet.

Reutte, Lechaschau – Geduld oder ein gutes Zeitmanagement sollten Autofahrer ab kommender Woche für die Fahrt nach Reutte mitbringen – zumindest, wenn sie aus Höfen, Wängle oder Lechaschau kommen. Denn am Montag, dem 3. August, beginnen an der Lechaschauer Lechbrücke umfassende Sanierungsarbeiten. Es werden Teile der Tragwerksabdichtung und der Abdichtungsentwässerung sowie der Fahrbahnübergang saniert.

Die Hauptverkehrsader, die täglich im Schnitt von 14.000 Fahrzeugen, zu Stoßzeiten sogar von bis zu 18.000 Fahrzeugen genutzt wird, muss dafür in den kommenden Wochen teilweise gesperrt werden.

Verkehrsführung

Die Bauarbeiten finden von Montag bis Freitag jeweils zwischen 7 und 19 Uhr statt. Während dieser Zeiten wird der Verkehr in Fahrtrichtung Reutte einspurig aufrechterhalten. Für die Gegenrichtung wird eine Umleitung eingerichtet, die über die L 260 Ehenbichler Straße, die Riedener Lechbrücke und die B 198 Lechtalstraße führt. „Die Umleitung ist klar ausgeschildert, sodass Verkehrsteilnehmer die Alternativroute problemlos finden können“, heißt es in einer Aussendung aus dem Landhaus.

Wolfgang Haas, Leiter des Baubezirksamtes Reutte, fügt hinzu: „Fußgänger und Radfahrer sind von den Einschränkungen nicht betroffen und können die Brücke uneingeschränkt nutzen.“

Außerhalb der Arbeitszeiten, also abends und nachts, wird der Verkehr auf der Lechaschauer Brücke einspurig mittels Ampelregelung geführt, sodass eine Fahrt in beide Richtungen möglich ist.

Zeitplan und Wetter