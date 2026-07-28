SchülerInnen bauen 30 neue Nistkästen für Vögel in Telfs

Mit einem gemeinsamen Naturschutzprojekt haben die GemeindeWerke Telfs und die Polytechnische Schule Telfs ein starkes Zeichen für den Artenschutz gesetzt. Rund 30 selbst gebaute Nistkästen wurden nun im Gemeindegebiet montiert.

Telfs – Mit der Montage von rund 30 selbst gefertigten Nistkästen haben die GemeindeWerke Telfs (GWT) und die Polytechnische Schule Telfs ein gemeinsames Naturschutzprojekt erfolgreich abgeschlossen.

Ausgangspunkt des Projekts war ein Fachworkshop mit BirdLifeÖsterreich, bei dem die Jugendlichen mehr über den Schutz heimischer Vogelarten erfuhren. Im Werkunterricht entstanden anschließend die Nistkästen, die kurz vor Ferienbeginn an geeigneten Standorten im Gemeindegebiet, etwa beim Hochbehälter Dandl 2 oberhalb der Tennisanlage Birkenberg, montiert wurden.

GWT-Geschäftsführer Gordon Köll und Projektleiter Josef Koch von der PTS Telfs zeigten sich erfreut über das Engagement der SchülerInnen. Das Projekt verbinde praktisches Lernen mit aktivem Naturschutz und leiste einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt.