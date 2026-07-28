Walch trifft Rechtsextreme: Innsbrucker FPÖ-Politiker wird zum Rücktritt aufgefordert

Der stellvertretende Innsbrucker FPÖ-Klubobmann Fabian Walch sorgt in regelmäßigen Abständen mit seiner Nähe zu Rechtsextremen für Schlagzeilen. Noch hält die FPÖ allerdings ihre schützende Hand über Walch. Die Tiroler ÖVP, die SPÖ und die Grünen reagieren mit deutlicher Kritik.