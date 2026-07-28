ÖVP, SPÖ und Grüne empört

Walch trifft Rechtsextreme: Innsbrucker FPÖ-Politiker wird zum Rücktritt aufgefordert

Der Innsbrucker FPÖ-Politiker Fabian Walch hält sich gerne bei Treffen auf, bei denen auffällig häufig Rechtsextreme anwesend sind.
© Rita Falk
Peter Nindler

Von Peter Nindler

Der stellvertretende Innsbrucker FPÖ-Klubobmann Fabian Walch sorgt in regelmäßigen Abständen mit seiner Nähe zu Rechtsextremen für Schlagzeilen. Noch hält die FPÖ allerdings ihre schützende Hand über Walch. Die Tiroler ÖVP, die SPÖ und die Grünen reagieren mit deutlicher Kritik.

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