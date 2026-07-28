Ankommen in Tirol
Sieben-Tage-Woche für ein neues Leben: Afghane kämpft mit drei Jobs für seinen Traum
Arbeit ist derzeit sein Leben: Jeden Mittwoch hilft Saifallah Bewas im Truck Center Tirol in Pfaffenhofen aus, die anderen sechs Tage verdient sich der Afghane sein Geld in einem Hotel in Wildermieming als Hausmeister und Küchenhilfe.
© Patrick Steiner
Saifallah Bewas floh vor Todesdrohungen aus Afghanistan – vier Monate war er, meist zu Fuß, auf der gefährlichen Flucht, erlebte Schreckliches. Heute wohnt der 37-Jährige in einer Garconniere in Telfs, arbeitet sieben Tage die Woche als Hausmeister, Küchenhilfe und Werkstatthelfer, um sich alles hier selbst zu bezahlen.
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