Sieben-Tage-Woche für ein neues Leben: Afghane kämpft mit drei Jobs für seinen Traum

Saifallah Bewas floh vor Todesdrohungen aus Afghanistan – vier Monate war er, meist zu Fuß, auf der gefährlichen Flucht, erlebte Schreckliches. Heute wohnt der 37-Jährige in einer Garconniere in Telfs, arbeitet sieben Tage die Woche als Hausmeister, Küchenhilfe und Werkstatthelfer, um sich alles hier selbst zu bezahlen.