Tirolerin wird neue Geschäftsführerin des Medien-Forums fjum

Tatjana Lukáš übernimmt mit 1. September 2026 die Geschäftsführung des „fjum – forum journalismus und medien“ in Wien. Die erfahrene Journalistin und Digital-Expertin soll das Institut durch den strukturellen Wandel und ins KI-Zeitalter führen.

Wien – Die gebürtige Innsbruckerin Tatjana Lukáš wird neue Geschäftsführerin des Wiener Weiterbildungsinstituts „fjum – forum journalismus und medien“. Sie übernimmt die Leitung der Einrichtung mit 1. September 2026 und folgt auf Simon Kravagna, der das fjum in den vergangenen sieben Jahren geleitet hat.

An der Seite von Lukáš wird Gunther Müller, der langjährige leitende Programmmanager des fjum, als stellvertretender Geschäftsführer fungieren.

Journalistische und unternehmerische Erfahrung

Die 1979 in Innsbruck geborene Lukáš studierte Germanistik und Filmwissenschaft in Wien. Seit 2010 ist sie als Journalistin, Moderatorin und Medienproduzentin tätig, unter anderem für die Tageszeitung Der Standard. Neben ihrer Arbeit als Chefredakteurin mit dem Schwerpunkt auf digitaler Medientransformation gründete sie 2021 die Produktionsfirma Happy House Media GmbH, mit der sie zuletzt den journalistischen Storytelling-Podcast „Kniefall“ umsetzte. Bekannt ist auch ihr Comedy-Podcast „Drama Carbonara“, den sie mit zwei Freundinnen betreibt.

Michael Pilz, Rechtsanwalt und Präsident des fjum, begründet die Entscheidung mit Lukáš’ Kombination aus journalistischem Fachwissen und unternehmerischem Denken, die für die anstehenden Herausforderungen der Medienbranche notwendig sei.

Fokus auf digitale Transformation und KI