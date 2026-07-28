Tausende Musikanten beim Bezirksmusikfest in Kufstein und Ebbs

Am Sonntag, 2. August, steht das Unterinntal ganz im Zeichen der Musik. Das Bezirksmusikfest des Unterinntaler Musikbundes mit 1200 Aktiven findet in Kufstein und Ebbs statt. Die BMK Unterlangkampfen und die MK Hinterthiersee organisieren das Großereignis.

Kufstein, Ebbs – Der Festtag beginnt um 10 Uhr mit einer traditionellen Feldmesse. Sie findet im Grenzlandstadion Kufstein statt. Nach einem Gesamtspiel aller 21 Mitgliederkapellen starten die Teilnehmer den Festumzug. Dieser führt durch das Kufsteiner Stadtzentrum.

Bereits um 11 Uhr öffnet der Festbetrieb in der Hödnerhof-Arena in Ebbs seine Tore. Hier sorgen die Bundesmusikkapelle Oberlangkampfen und die Musikkapelle Kiefersfelden für Unterhaltung. Ab etwa 16 Uhr treten zudem die „Karolinenfelder“ auf. Der Eintritt zum Fest ist frei.

Tische können reserviert werden