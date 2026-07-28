Im WM-Spiel gegen Argentinien

IFAB-Rundschreiben deckt auf: Gelb-Rot für Embolo entsprach nicht Regelwerk

Die Tränen von Breel Embolo nach seinem Platzverweis gingen um die Welt. Den Ausschluss hätte es nicht geben dürfen.
© APA/AFP/THOMAS COEX

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