Aufeinandertreffen am Brenner

Auch Hauptstollen des Basistunnels jetzt verbunden: Durchschlag als „besonderer Augenblick“

Der Durchschlag für die beiden Haupttunnelröhren erfolgte 1408 Meter unterhalb der Geigenspitze am Brennerpass.
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Peter Nindler

Von Peter Nindler

Nahezu zeitgleich erfolgte heute in der westlichen und östlichen Haupttunnelröhre der Durchschlag zur Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien. Ein „besonderer Augenblick“ für die beteiligten Tunnelbau-Teams.

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