Radfahrer bei Sturz in Höttinger Höll in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Ein 31-jähriger Rennradfahrer hat sich am Dienstag bei einem Sturz in Innsbruck schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr laut Polizei gegen 9.40 Uhr über die sogenannte Höttinger Höll (Dorfgasse) Richtung Innenstadt, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Er stürzte und schlug dabei mit dem Kopf bzw. Fahrradhelm auf dem Asphalt auf. Die Rettung brachte den Schwerverletzten in die Innsbrucker Klinik. (TT.com)