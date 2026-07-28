Pensionisten treffen sich zum Bezirkswandertag des Tiroler Seniorenbundes in Höfen
Am 12. August lädt der Seniorenbund Reutte zum Bezirkswandertag nach Höfen ein. Die Teilnehmer treffen sich in der Hahnenkammhalle. Geplant sind verschiedene Wanderungen unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Den Abschluss bildet ein gemütliches Beisammensein mit Musik.
Anmeldungen sind bis 6. August bei den jeweiligen Ortsobleuten möglich. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.
Programm
9:30 Uhr: Eintreffen der TeilnehmerInnen (Parkplätze sind vorhanden)
10 Uhr: Begrüßung in der Hahnenkammhalle durch Bezirksobfrau Monika Kronspiess und Ortsobmann Ernst Hornstein
10:15 Uhr: Einteilung der Wandergruppen
10:30 Uhr: Beginn der Wanderungen
Gruppe 1: leichte Wanderung – Rundgang durchs Dorf zum Lech (ca. 1 Stunde)
Gruppe 2: normale Wanderung – Höfener Höhenweg nach Wängle und zurück (ca. 1,5 Stunden)
Gruppe 3: anspruchsvolle Wanderung – zur Marienkapelle am Schlossberg (ca. 2,5 Stunden)
Ab 12 Uhr: Ausgabe von Getränken in der Hahnenkammhalle
13:30 Uhr: Mittagessen
14:30 bis 16:30 Uhr: Unterhaltung durch das Duo „D' Lechwagga“
17 Uhr: Ende der Veranstaltung
Kommentare