Nächstes Kind eines Hollywood-Stars distanziert sich vom Vater und ändert den Nachnamen

Vergangene Woche Vivienne, jetzt Suri: Nachdem mittlerweile alle Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt den Nachnamen ihres (Adoptiv)-Vaters abgelegt haben, folgt jetzt die nächste Tochter eines berühmten Hollywood-Stars diesem Beispiel. Tom Cruises Tochter soll sich mit neuem Namen in ein Wählerregister eingetragen haben.

Suri zieht einen Schlussstrich: Die Tochter von Hollywood-Superstar Tom Cruise trägt Medienberichten zufolge nicht länger den berühmten Nachnamen ihres Vaters. Die 20-Jährige soll sich inzwischen Suri Noelle nennen – und damit den zweiten Vornamen ihrer Mutter Katie Holmes übernommen haben.

Wie das US-Magazin People und das Promiportal Page Six unter Berufung auf Einträge im Wählerregister berichten, wird Suri in ihrem Wahlbezirk im US-Bundesstaat Pennsylvania bereits unter ihrem neuen Namen geführt. Wann die Namensänderung offiziell erfolgt ist, bleibt allerdings unklar. Weder Katie Holmes noch Tom Cruise äußerten sich bislang zu den Berichten.

Zerrüttetes Verhältnis

Das Verhältnis zwischen Suri und ihrem Vater gilt seit Jahren als tief zerrüttet. Nach der Trennung des einstigen Hollywood-Traumpaares im Jahr 2012 lebte Suri bei ihrer Mutter und wurde von ihr großgezogen. Zu Tom Cruise soll seit langer Zeit kaum noch Kontakt bestehen.

Tome Cruise und Katie Holmes waren früher einmal ein Hollywood-Traumpaar. Die beiden heirateten 2006, 2012 gab das Paar jedoch schon wieder die Trennung bekannt. © KEVIN WINTER

Katie Holmes und der „Mission: Impossible“-Star hatten 2006 geheiratet – nur sieben Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Sechs Jahre später folgte das Liebes-Aus, das weltweit für Schlagzeilen sorgte.

Nächster Promi-Nachwuchs kappt Wurzeln

Und Suri ist nicht die Einzige, die den Namen ihres Vaters abglegte. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass auch Vivienne, die jüngste Toabgelegt hatGeschwisterGeschwisterchter der geschiedenen Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt, den Nachnamen ihres Vaters streichen lassen will. Laut mehreren US-Medien gab die junge Frau in ihrem Antrag „persönliche“ Gründe für diesen Schritt an. Pikant: Damit tritt Vivienne in die Fußstapfen ihrer älteren Geschwistern Shiloh, Zahara und Maddox, die diesen Schritt bereits vollzogen haben.

Ein Foto von 2019 zeigt Angelina Jolie mit den Kindern: Vivienne Marcheline, Zahara Marley, Shilou Nouvelle und Knox. © RUNE HELLESTAD via www.imago-images.de