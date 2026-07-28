Zu Fuß auf Brennerautobahn unterwegs: Junger Mann in Italien gestorben

Trient – Ein junger Mann ist am Dienstag auf der italienischen Brennerautobahn (A22) bei Trient von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich in der Früh um ca. 4.30 Uhr auf der Nordspur der Autobahn, unmittelbar an einem Tunneleingang. Laut italienischen Medien soll der Mann zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs gewesen sein – warum, war unklar.

An Unfallstelle verstorben

Er wurde in der Dunkelheit von einem Fahrzeug erfasst und über die Autobahn hinaus auf die Böschung geschleudert. Das Unfallopfer verstarb noch an Ort und Stelle, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zu seiner Identität lagen noch keine Informationen vor.