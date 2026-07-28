Künftig mehr Einschränkungen?
Das kostbare Gut wird knapper: Auch Tirol muss beim Wasserverbrauch umdenken
In Iselsberg-Stronach hat der Bürgermeister das Füllen von Pools per Verordnung untersagt – um die Wasserversorgung zu gewährleisten.
© APA/Techt
Im Osttiroler Iselsberg-Stronach bleibt die Verordnung zum Wasser-Sparen aufrecht. Auch bei der Almwirtschaft in Tirol gibt es vermehrt Probleme durch die Trockenheit. Gemeindeverbandspräsident Schubert appelliert an ein Umdenken beim Wasserverbrauch.
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