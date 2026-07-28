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Schwierige Löscharbeiten
Waldbrand am Wilden Kaiser: Drei Hubschrauber und mehrere Feuerwehren im Einsatz
Da sich der Brand in unwegsamen Gelände befindet gestalten sich die Löscharbeiten schwierig.
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