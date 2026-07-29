Waldbrand in Scheffau gelöscht: Feuerwehren beenden fordernden Großeinsatz

Ein Waldbrand in schwer zugänglichem Gelände beschäftigte über 24 Stunden lang die Feuerwehren im Bezirk Kufstein. Eine Fläche von gut 8000 Quadratmetern war betroffen. Das unwegsame Gelände erschwerte die Brandbekämpfung. Am späten Mittwochnachmittag konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.