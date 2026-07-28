Opfer schwer mit Tritten und Schlägen verletzt: Polizei Kufstein sucht drei Unbekannte

Nach einer schweren Körperverletzung am vergangenen Wochenende in Kufstein sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 38-jähriger Mann war vor einem Lokal von drei etwa 20 Jahre alten Männern attackiert, geschlagen und getreten worden.

Kufstein – Ein 38-jähriger Österreicher ist am vergangenen Samstag in Kufstein Opfer einer Körperverletzung geworden. Nach Angaben des Mannes ereignete sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden zwischen 2 Uhr und 3 Uhr. Der 38-Jährige hielt sich im Bereich der Kufsteiner Innbrücke vor einem dortigen Lokal auf, als er von drei unbekannten Tätern aus bisher unbekanntem Grund attackiert wurde. Die Angreifer schlugen und traten auf den Mann ein.

Der Österreicher erlitt durch die Schläge und Tritte schwere Verletzungen. Bei den Tätern soll es sich laut Opferbeschreibung um drei Männer im Alter von jeweils etwa 20 Jahren gehandelt haben. Das Motiv für den Angriff ist derzeit noch völlig unklar.