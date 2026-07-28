Royal normal: Warum Leonor und Sofía mit jungen Leibwächtern reisen

Auch Königskinder brauchen Urlaub. Damit der junge Royals verreisen können, gibt es viele strenge Regeln und komplexe Sicherheitskonzepte.

Europas Royals wollen im Urlaub abschalten – können ihre Titel dabei nicht einfach zu Hause lassen. Über die Ferien der spanischen Königsfamilie auf Mallorca und die Reisegewohnheiten der britischen Royals ist einiges bekannt. Manche Palastmitarbeiter enthüllen geheime Reise-Regeln und andere Urlaubstraditionen.

1. Die Leibwächter sollen wie Freunde aussehen

Wenn Leonor und Sofía auf Mallorca privat unterwegs sind, sollen ihre Sicherheitskräfte möglichst wenig auffallen. Laut einer Protokollexpertin werden häufig junge Leibwächter eingesetzt, die sich mit Freizeitkleidung unauffällig in eine Gruppe Gleichaltriger einfügen können. Das spanische Königshaus selbst hat diese Vorgehensweise nicht öffentlich bestätigt.

2. Selbst private Ausflüge werden vorbereitet

Restaurants, Strände oder andere Ausflugsziele werden dem Bericht zufolge vorab geprüft und so ausgewählt, dass die Prinzessinnen geschützt bleiben, ohne dass sichtbare Absperrungen oder ein großer Begleittross Aufmerksamkeit erzeugen. Die konkrete Sicherheitsplanung bleibt aus nachvollziehbaren Gründen geheim.

Prinzessin Sofia (links) und ihre Schwester Leonor unterstützten das spanische Nationalteam, so gut sie konnten – hier bei einem Empfang der WM-Sieger 2026. © IMAGO/PPE

3. Auch Freunde müssen schweigen können

Zum unsichtbaren Sicherheitskonzept gehört laut der Protokollexpertin auch die Vertraulichkeit des privaten Umfelds. Freunde sollen keine Aufenthaltsorte, Pläne oder persönliche Erlebnisse veröffentlichen. Sicherheit beginnt damit nicht erst beim Leibwächter, sondern bereits in der gemeinsamen Chatgruppe.

4. Ein Teil des Urlaubs gehört der Öffentlichkeit

Die spanische Königsfamilie nutzt den Marivent-Palast seit 1973 als Sommerresidenz. Die Tage auf Mallorca verbinden Erholung mit Audienzen, Empfängen und arrangierten Fototerminen. Die offiziellen Bilder vermitteln Nähe und sommerliche Normalität – und schaffen zugleich einen klar abgegrenzten öffentlichen Moment, nach dem sich die Familie wieder zurückziehen kann.

König George VI. (l.) mit seiner Tochter Elizabeth II. und seiner Frau Elizabeth Bowes-Lyon im April 1944. © AFP/Planet News

5. Schwarze Kleidung gehört vorsorglich ins Gepäck

Britische Royals sollen auf Reisen immer eine vollständige schwarze Garnitur mitnehmen. Hintergrund ist der Tod König George VI. im Februar 1952. Seine Tochter Elizabeth befand sich damals in Kenia und hatte für die überstürzte Heimreise keine griffbereite Trauerkleidung. Vor ihrer Ankunft in London musste ihr ein schwarzes Outfit ins Flugzeug gebracht werden.

6. Nur der König darf ohne Pass reisen

König Charles III. benötigt bei Auslandsreisen keinen britischen Reisepass. Der Grund: Jeder britische Pass wird im Namen des Monarchen ausgestellt. Für Königin Camilla, Prinz William und sämtliche anderen Mitglieder der Königsfamilie gilt diese Ausnahme nicht.

7. Direkte Thronfolger fliegen möglichst getrennt

Um die Thronfolge bei einem Flugzeugunglück nicht zu gefährden, sollen direkte britische Thronfolger traditionell nicht gemeinsam reisen. Es handelt sich jedoch nicht um ein Gesetz und auch nicht um eine ausnahmslose Regel. Prinz William durfte in der Vergangenheit gemeinsam mit Prinz George fliegen, benötigte dafür laut einem früheren Royal-Piloten aber die Zustimmung der damaligen Königin.

8. Auf großen Reisen fliegt medizinische Hilfe mit

Bei bestimmten offiziellen Fernreisen wurden Queen Elizabeth und der damalige Prinz Charles von einem Arzt begleitet. Ehemalige Palastmitarbeiter berichteten außerdem, dass bei Reisen in Länder mit unsicherer medizinischer Versorgung Blutkonserven der passenden Blutgruppe mitgeführt wurden.

Prinzessin Catherine und Prinz William nutzen so selten wie möglich einen Privatjet. © CHANDAN KHANNA

9. Ein Privatjet ist keineswegs Pflicht

Britische Royals reisen nicht ausschließlich mit Regierungsmaschinen oder Charterjets. Prinz William und Prinzessin Catherine nutzten bereits Linien- und sogar günstigere Inlandsflüge. Bei der Auswahl zählen laut den offiziellen Finanzberichten unter anderem Sicherheit, Kosten, Zeitaufwand, Umweltfolgen und die mögliche Beeinträchtigung anderer Reisender. Öffentliche Mittel aus dem Sovereign Grant sind für offizielle Reisen vorgesehen.

Urlaub ja – unbeobachtet kaum