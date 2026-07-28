Heeresreform startet erst
Stellungswoche und Urlaubsdauer: Was beim neuen Wehrdienst noch alles offen ist
Fix ist, dass junge Männer wieder für die Miliz zur Verfügung stehen und mehr Zeit beim Heer verbringen sollen. Etliche Punkte der neuen Regelungen muss aber erst eine „Reformgruppe“ klären.
© FLORIAN WIESER
Die Dreierkoalition mühte sich bei Wehr- und Zivildienst zu einer „äußerst schweren Geburt“, wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) einräumt. Viele Details muss erst eine geplante „Reformgruppe“ klären.
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