Fußgänger bei zwei Unfällen in Innsbruck angefahren und verletzt

Innsbruck – Zwei Fußgänger sind Anfang der Woche bei Verkehrsunfällen in Innsbruck verletzt worden. Eine 67-Jährige wurde am späten Montagnachmittag an einer Bushaltestelle in der Museumsstraße von einem unbekannten Radfahrer angefahren. Die Deutsche stürzte daraufhin und verletzte sich schwer am Handgelenk. Dienstagfrüh schließlich wurde ein 37-Jähriger auf einem Schutzweg am Mitterweg von einem Pkw erfasst.

Die 67-Jährige wollte gerade in einen Bus einsteigen, als sie der Radfahrer plötzlich touchierte. Dieser wurde als rund 20 Jahre alt mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben. Er entschuldigte sich auf Englisch und fuhr dann weiter. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/7591.