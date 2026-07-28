Handarbeit und Erfindungsgeist: So läuft die Lavendelernte in Tirol ab

Lydia und Herbert Jäger aus Wildermieming gehören zur handverlesenen Gruppe, die Lavendel in Tirol professionell anbauen. Das schöne Wetter hat die Heilpflanze heuer früher reifen lassen. Ein Besuch bei der Ernte.

Alles dreht sich um Lavendel. Nicht nur in der Provence, sondern auch bei den Biobauern Lydia und Herbert Jäger in Wildermieming. Durch das trockene und warme Wetter sind die Lavendelblüten heuer zwei Wochen früher abzuschneiden. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, wo ein verregneter Juli die Sorgenfalten auf die Stirn trieb, ist heuer ein starker Ertrag zu erwarten.

„Klein-Provence“ in Wildermieming

Auf 900 Metern Seehöhe bestellt die Familie vier Lavendelfelder. Dazu gehören auch eine „medizinische Station“, um für kranke Pflanzen Ersatz zu haben, und Versuchsfelder für andere Kräuter und Heilpflanzen. „Bei 3300 Lavendelpflanzen ergibt das 7000 Blütenbüschel“, erzählt Herbert Jäger beim Besuch der TT. Die Büschel werden mit einem Ösendraht mittels eines Drillapparates gebunden. Von Spaziergängern haben die beiden schon für ihre Felder das Kompliment „kleine Provence in Tirol“ erhalten.

Tatsächlich baut die Familie in kleineren Mengen den Provence-Lavendel (Lavandula × intermedia) an. Doch spezialisiert hat sie sich auf den Urlavendel „Lavandula angustifolia officinalis“. Ihre Lavendelblüten sind zwar kleiner, punkten aber mit mehr Inhaltsstoffen. Der Tiroler Lavendelpionier empfindet die Wirkung des üppigen Provence-Lavendels als anregend und den Urlavendel als beruhigend. Genau diese Eigenschaft wird seit über 2000 Jahren, ausgehend von Ägypten, geschätzt.

Erfindungsreichtum braucht der Lavendelbauer in Tirol. Die geernteten Lavendelbüschel hängen Lydia und Herbert Jäger in einer Scheune zum Trocknen auf. In der kleinen Wasserdampf-Destillerie laufen die Vorbereitungen. © Falk

Wäschespinne zum Trocknen

Die Liebe von Herbert Jäger zur berühmten Zier- und Heilpflanze geht weniger auf eine Reise als auf einen alten Lavendelstock im Garten seiner Mutter zurück. Die ersten Versuche, winterharten Lavendel in Tirol in größerem Stil anzubauen, fielen in die Zeit der Pandemie. Rasch war die Familie überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Auch wenn die Böden hier nicht wie im Lehrbuch nur sandig und karg sind. Immerhin sind sie kalkhaltig.

Für Lydia und Herbert Jäger ist die Lavendelernte Teamwork. open_in_full © Rita Falk © Rita Falk © Rita Falk © Rita Falk © Rita Falk © Rita Falk © Rita Falk © Rita Falk

Ein Labordrescher im Einsatz

Für die Lavendelernte in Tirol braucht es keine Erntemaschinen. Rund drei Wochen lang schneiden die Lavendelölproduzenten händisch die Blütenstiele ab und bündeln sie. Familienmitglieder helfen zeitweise mit. „Heuer haben wir einen Schirm und Stühle für eine Pause dabei“, lacht Jäger.

Anschließend werden die Büschel in einer Scheune auf Wäschespinnen aufgehängt, sie bleiben dort zwei Wochen lang zum Trocknen. „So wird der Duft intensiver“, berichtet Lydia Jäger. Jetzt hat sich die Familie einen Labordrescher ausgeliehen, der die Blüten vom Stängel trennt. Eine „große Erleichterung“, freut sich Lydia Jäger. „Früher sind wir tagelang gesessen und haben mit der Hand gerebelt.“

Es braucht Erfindergeist