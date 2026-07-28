Ein Hauch Provence

Handarbeit und Erfindungsgeist: So läuft die Lavendelernte in Tirol ab

Lydia und Herbert Jäger schauen im Feld in Wildermieming, ob der Lavendel schon reif für die Ernte ist.
© Rita Falk
Sabine Strobl

Von Sabine Strobl

Lydia und Herbert Jäger aus Wildermieming gehören zur handverlesenen Gruppe, die Lavendel in Tirol professionell anbauen. Das schöne Wetter hat die Heilpflanze heuer früher reifen lassen. Ein Besuch bei der Ernte.

Alles dreht sich um Lavendel. Nicht nur in der Provence, sondern auch bei den Biobauern Lydia und Herbert Jäger in Wildermieming. Durch das trockene und warme Wetter sind die Lavendelblüten heuer zwei Wochen früher abzuschneiden. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, wo ein verregneter Juli die Sorgenfalten auf die Stirn trieb, ist heuer ein starker Ertrag zu erwarten.

„Klein-Provence“ in Wildermieming

Auf 900 Metern Seehöhe bestellt die Familie vier Lavendelfelder. Dazu gehören auch eine „medizinische Station“, um für kranke Pflanzen Ersatz zu haben, und Versuchsfelder für andere Kräuter und Heilpflanzen. „Bei 3300 Lavendelpflanzen ergibt das 7000 Blütenbüschel“, erzählt Herbert Jäger beim Besuch der TT. Die Büschel werden mit einem Ösendraht mittels eines Drillapparates gebunden. Von Spaziergängern haben die beiden schon für ihre Felder das Kompliment „kleine Provence in Tirol“ erhalten.

Tatsächlich baut die Familie in kleineren Mengen den Provence-Lavendel (Lavandula × intermedia) an. Doch spezialisiert hat sie sich auf den Urlavendel „Lavandula angustifolia officinalis“. Ihre Lavendelblüten sind zwar kleiner, punkten aber mit mehr Inhaltsstoffen. Der Tiroler Lavendelpionier empfindet die Wirkung des üppigen Provence-Lavendels als anregend und den Urlavendel als beruhigend. Genau diese Eigenschaft wird seit über 2000 Jahren, ausgehend von Ägypten, geschätzt.

Erfindungsreichtum braucht der Lavendelbauer in Tirol. Die geernteten Lavendelbüschel hängen Lydia und Herbert Jäger in einer Scheune zum Trocknen auf. In der kleinen Wasserdampf-Destillerie laufen die Vorbereitungen.
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Wäschespinne zum Trocknen

Die Liebe von Herbert Jäger zur berühmten Zier- und Heilpflanze geht weniger auf eine Reise als auf einen alten Lavendelstock im Garten seiner Mutter zurück. Die ersten Versuche, winterharten Lavendel in Tirol in größerem Stil anzubauen, fielen in die Zeit der Pandemie. Rasch war die Familie überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Auch wenn die Böden hier nicht wie im Lehrbuch nur sandig und karg sind. Immerhin sind sie kalkhaltig.

Für Lydia und Herbert Jäger ist die Lavendelernte Teamwork.

Lydia und Herbert Jäger schneiden und bündeln den Lavendel

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Dieses Lavendelfeld ist mitten im Ort zu finden.

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Die Blütenbüschel werden mit einem Ösendraht mittels eines Drillapparates gebunden.

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Lavendel ist nicht nur bei Bienen, sondern auch bei Faltern beliebt.

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Nach der Ernte wird der Lavendel zurückgeschnitten.

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Lydia Jäger hängt den Lavendel zum Trocknen auf einer Wäschespinne auf.

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Heuer kommt zum ersten Mal ein ausgeliehener Labordrescher zum Einsatz.

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Auch in der Wasserdampf-Destillerie werden die Vorbereitungen getroffen.

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Ein Labordrescher im Einsatz

Für die Lavendelernte in Tirol braucht es keine Erntemaschinen. Rund drei Wochen lang schneiden die Lavendelölproduzenten händisch die Blütenstiele ab und bündeln sie. Familienmitglieder helfen zeitweise mit. „Heuer haben wir einen Schirm und Stühle für eine Pause dabei“, lacht Jäger.

Anschließend werden die Büschel in einer Scheune auf Wäschespinnen aufgehängt, sie bleiben dort zwei Wochen lang zum Trocknen. „So wird der Duft intensiver“, berichtet Lydia Jäger. Jetzt hat sich die Familie einen Labordrescher ausgeliehen, der die Blüten vom Stängel trennt. Eine „große Erleichterung“, freut sich Lydia Jäger. „Früher sind wir tagelang gesessen und haben mit der Hand gerebelt.“

Es braucht Erfindergeist

Förderungen sind für so kleine Landwirte und Kräuterbauern nicht vorgesehen. Umso mehr braucht es Erfindergeist und Improvisationstalent. Das verrät nicht zuletzt ein Blick in die selbst entworfene Wasserdampfdestillerie. Drei Kessel sind einsatzbereit, um Blütenwasser und ätherische Öle herzustellen. Die einzelnen Schritte werden akribisch notiert, das eine oder andere Arbeitsgerät selbst gebaut. Drei Stunden dauert ein Durchgang. Aus 100 Kilo getrockneten Blüten gewinnt man 1,3 Liter Öl. Welch kostbare Tropfen.

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