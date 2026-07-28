33 Stockwerke in sechseinhalb Minuten: Feuerwehr Hopfgarten holt Stockerlplatz

Das Duo Florian Unterlercher und Tobias Tönig von der Feuerwehr Hopfgarten schaffte es beim Firefighter Stairrun „Munich Sunrise“ auf Rang drei. Der Lauf über die Stiegen eines Münchner Hochhauses verlangte den Osttirolern alles ab.

Am 25. Juli 2026 wurde München zum Schauplatz des internationalen Firefighter Stairrun „Munich Sunrise“. Mit dabei war auch ein Trupp der Freiwilligen Feuerwehr Hopfgarten i. Def., bestehend aus Florian Unterlercher und Tobias Tönig.

In voller Einsatzbekleidung und mit angeschlossenem Atemschutzgerät galt es, die 33 Stockwerke des Highlight Towers im Zweierteam zu bezwingen. Ganz nach dem Motto der Veranstaltung führt der Lauf in den Sonnenaufgang hinein und fordert den Teilnehmern bereits in den frühen Morgenstunden sowohl körperlich als auch mental Höchstleistungen ab.

© FF Hopfgarten

Das Osttiroler Duo zeigte eine beeindruckende Leistung und sicherte sich unter 52 Männerteams mit einer Zeit von 6:27 Minuten den hervorragenden 3. Platz. Mit diesem Ergebnis erreichte das Hopfgartner Stairrun-Team nicht nur in ihrer Wertungsklasse, sondern auch in der Gesamtwertung den Bronzerang und vertrat die Freiwillige Feuerwehr Hopfgarten i. Def. erfolgreich auf internationaler Ebene.