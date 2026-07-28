Kopfstoß bei Dorffest in Stumm: 18-Jähriger schwer verletzt

Stumm – Die ausgelassene Stimmung beim Dorffest in Stumm im Zillertal fand für einen 18-jährigen Österreicher am frühen Sonntagmorgen ein jähes und schmerzhaftes Ende. Gegen 3.15 Uhr wurde der junge Mann Opfer einer überraschenden Attacke.

Wie die Polizei berichtet, versetzte ein 22-jähriger Österreicher dem 18-Jährigen einen Kopfstoß. Dem Vorfall ging laut den bisherigen polizeilichen Erhebungen kein Streit oder sonstiger Konflikt voraus. Der Angreifer soll sich in einem „mäßig stark alkoholisierten Zustand“ befunden haben.

Zeugen beobachteten den Vorfall

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 18-Jährige eine schwere Verletzung im Kopfbereich. Er musste medizinisch versorgt werden.