Ohne Führerschein und fahruntauglich: Polizei stoppt E-Moped-Lenker in Galtür
Galtür – Ein 27-jähriger E-Moped-Lenker versuchte am Dienstagnachmittag in Galtür, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Nachfahrt wurde der Mann angehalten. Er war fahruntauglich und besaß keinen Führerschein.
Eine Streife der Polizeiinspektion Ischgl wurde gegen 15.30 Uhr auf der Silvretta-Hochalpenstraße auf das E-Moped aufmerksam, das mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Silvretta-Stausee unterwegs war. Die Beamten wendeten das Streifenfahrzeug und folgten dem Zweirad.
Mehrere Übertretungen
Als der 27-jährige österreichische Lenker den Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er sein E-Moped. Nach einer kurzen Nachfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn konnte das Fahrzeug angehalten und der Lenker kontrolliert werden.
Dabei stellten die Beamten mehrere Übertretungen fest: Der Mann trug lediglich einen Fahrradhelm, besaß keine gültige Lenkberechtigung und das E-Moped war nicht für den Verkehr zugelassen. Ein vor Ort durchgeführter Suchtmitteltest verlief positiv. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde die Fahruntauglichkeit des 27-Jährigen festgestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Er wird an die zuständige Behörde angezeigt. (TT.com)