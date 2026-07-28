Ohne Führerschein und fahruntauglich: Polizei stoppt E-Moped-Lenker in Galtür

Galtür – Ein 27-jähriger E-Moped-Lenker versuchte am Dienstagnachmittag in Galtür, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Nachfahrt wurde der Mann angehalten. Er war fahruntauglich und besaß keinen Führerschein.

Eine Streife der Polizeiinspektion Ischgl wurde gegen 15.30 Uhr auf der Silvretta-Hochalpenstraße auf das E-Moped aufmerksam, das mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Silvretta-Stausee unterwegs war. Die Beamten wendeten das Streifenfahrzeug und folgten dem Zweirad.

Mehrere Übertretungen

Als der 27-jährige österreichische Lenker den Streifenwagen bemerkte, beschleunigte er sein E-Moped. Nach einer kurzen Nachfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn konnte das Fahrzeug angehalten und der Lenker kontrolliert werden.