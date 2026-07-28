Keine Gefahr für Bevölkerung
Mülldeponie „Frizzi-Au“ südlich von Bozen geriet in Brand
Für die Bevölkerung gibt es keine Gefahr. (Symbolbild)
© imago stock&people
Bei einer Mülldeponie in einer Industriezone in Pfatten südlich der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen ist am späten Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Hohe Rauchsäulen waren weithin sichtbar. Ein Großeinsatz von Feuerwehren war die Folge, berichteten Südtiroler Medien.
Gegen 17.30 Uhr wurde Alarm geschlagen. Alarmiert wurden laut stol.it die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Leifers, Pfatten, Gries und St. Jakob. Laut Landeder Landesnotrufzentralesnotrufzentrale ging für die Bevölkerung vorerst keine Gefahr aus. Die Brandursache war vorerst unklar. (TT, APA)