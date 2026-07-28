Harte Einheiten
Haie schwitzen in der Vorbereitung: Vor der Eiszeit kommt die Tartanbahn
Sommertraining am Tivoli – Noah Kerber, Lorenz Klingler, Michael Kernberger, Marcel Witting, Philipp Lindner und Lukas Bär (v. l.) sprinten und springen der neuen Eishockey-Saison entgegen.
© Patrick Steiner
Alle Jahre wieder lässt Athletiktrainer Florian Stern die heimischen Eishockey-Haie am Innsbrucker Tivoli schwitzen. Ohne Fleiß kein Preis, das Sommertraining legt rund um Heimkehrer Philipp Lindner die Basis.
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