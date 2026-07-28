Mindestens 18 Tote und viele Schäden nach Erdbeben in Japan

Einen Tag nach dem schweren Erdbeben im Südwesten Japans ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 18 gestiegen. Die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi sprach am Mittwoch in Tokio zunächst von 13 Todesopfern. Es seien zudem "umfangreiche Schäden" gemeldet worden, darunter eingestürzte Gebäude, Brände und Schäden an Straßen. Später meldeten die Behörden in der Stadt Yatsushiro fünf weitere Todesopfer in einer Papierfabrik.

Zwei der Todesopfer wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes in einem Einkaufszentrum in der Stadt Kashima entdeckt, in dem durch das Beben eine Etage eingestürzt war. Bei ihnen handelt es sich laut Medienberichten um zwei junge Frauen. Es wurde befürchtet, dass die Opferzahl im Laufe des Tages noch steigt, weil vor allem in dem teilweise eingestürzten Einkaufszentrum in Kashima noch Menschen vermutet werden.

Die genaue Zahl der Vermissten sei unklar, teilte die Polizei laut dem Fernsehsender NHK mit. "Es gilt aber als sicher, dass noch Angestellte verschüttet sind." Ob auch Kunden noch vermisst werden, sei dagegen unklar. Rettungskräfte suchten in dem Einkaufszentrum und an vielen anderen Orten fieberhaft nach Vermissten. Auch in der Papierfabrik in Yatsushiro wurden den Behörden zufolge weiterhin vier Menschen vermisst.

Mehr als 9.000 Menschen harrten am Mittwoch außerdem in insgesamt 506 Notunterkünften aus. Schockierte Anrainer berichteten von dem Erdbeben. "Es war das stärkste Beben, das ich je erlebt habe", sagte der 73-jährige Kanzo Matsumoto. "Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Region von den Schäden erholen kann."