USA melden Abwehr von neuen iranischen Raketenangriffen

Die US-Armee hat nach eigenen Angaben neue Raketenangriffe des Iran abgewehrt. Nach einigen Tagen ohne gegenseitige Angriffe vermeldete das zuständige US-Regionalkommando CENTCOM Dienstagabend, dass die Truppen Teherans einen "Überraschungsangriff auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte" versucht hätten. "Alle iranischen Raketen wurden erfolgreich abgefangen", erklärte CENTCOM im Onlinedienst X.