Offenbar Tote bei US-Angriffen mit Saudi-Arabien im Irak

Bei den gemeinsamen Luftangriffen der USA und Saudi-Arabiens auf Ziele im Irak sind nach Angaben einer inzwischen in die irakische Armee eingegliederten früheren pro-iranischen Miliz mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Die Hashd al-Shaabi erklärte am Mittwoch, dass mehrere ihrer "offiziellen Hauptquartiere" in verschiedenen Regionen des Landes angegriffen worden seien. "Diese Angriffe führten zum Märtyrertod mehrerer Menschen und verletzten weitere Personen."

Die "tückischen Terroranschläge, die von US-amerikanischen und saudischen Streitkräften verübt wurden", hätten auch mehrere Gebäude beschädigt, teilte die Hashd al-Shaabi weiter mit. Die Gruppierung gilt eigentlich als in die regulären Streitkräfte des Landes aufgenommen. Mehrere pro-iranische Unterverbände agieren aber noch immer autonom und verfolgen eigene Ziele.

Die USA und Saudi-Arabien hatten zuvor gemeinsame Angriffe auf Ziele im Irak verkündet. Diese hätten sich gegen "mit dem Iran verbündete Terroristen" gerichtet, erklärte das zuständige US-Regionalkommando CENTCOM. Pro-iranischen Milizen im Irak hätten in den vergangenen Tagen mehr als zwei Dutzend Drohnenangriffe ausgeführt.

Die Milizen seien von den iranischen Revolutionsgarden "angewiesen" worden, "US-Streitkräfte und die saudische Energieinfrastruktur anzugreifen", erklärte CENTCOM weiter. "Die Revolutionsgarden und ihre terroristischen Stellvertreter müssen diese Angriffe einstellen, um weitere militärische Reaktionen der USA zu vermeiden."

Das saudi-arabische Verteidigungsministerium erklärte seinerseits, es habe zusammen mit den USA "dem Iran loyale terroristische Milizen" im Irak angegriffen. Dabei habe es sich um "Selbstverteidigung" gehandelt. Einige Stunden zuvor hatte das Ministerium erklärt, "mit dem Iran in Verbindung stehende Milizen" hätten erneut vom Irak aus Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien geflogen. Die Drohnen seien abgefangen worden.