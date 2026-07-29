Lebenslang für 16-Jährigen in den USA

Wegen eines tödlichen Schusswaffenangriffs in einer Schule im US-Staat Georgia ist ein 16-jähriger Jugendlicher zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Colt Gray habe die Tat nur in der Sucht nach "Berühmtheit" begangen, befand am Dienstag der zuständige Richter. Obwohl der Teenager zur Tatzeit sogar nur 14 Jahre alt war, wurde er nach Erwachsenenstrafrecht zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt.

Bei dem Schusswaffenangriff waren im September 2024 in der Stadt Winder zwei 14-jährige Schüler sowie zwei Lehrkräfte getötet worden. Neun weitere Menschen wurden verletzt. "Die Tat geschah nicht aus Hass. Du kanntest dort nicht einmal jemanden", sagte Richter Nicholas Primm bei der Urteilsbegründung. "Es ging Dir um die Berühmtheit, die man durch so etwas erlangt."

In dem Fall war bereits der Vater des Täters des Totschlags und der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen worden. Colin Gray hatte laut Anklage seinem Sohn das bei dem Amoklauf verwendete halb automatische Gewehr zu Weihnachten 2023 gekauft - trotz vorheriger Hinweise auf Online-Drohungen seines Sohnes mit einem Amoklauf an einer Schule. In den USA kommt es äußerst selten vor, dass sich ein Elternteil wegen einer von seinem Kind begangenen Tat vor Gericht verantworten muss.

"Deine Eltern haben Dich beide im Stich gelassen. Auch Deine erweiterte Familie hat Dich im Stich gelassen", sagte Primm nun zu dem 16-jährigen Colt Gray bei der Urteilsbegründung. "Dieses Versagen entbindet Dich jedoch nicht von der Verantwortung dafür, wen Du Dir zum Vorbild genommen und wen Du verehrt hast - und wer Du selbst geworden bist."