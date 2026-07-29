Nicht länger tragbar

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Kommentar
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Kommentarvon Peter Nindler
Offenbar hat der Innsbrucker FPÖ-Politiker Fabian Walch endgültig im rechtsextremen Milieu seine politische Heimat gefunden. Ein blauer Einzelfall, der systemisch ist.
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