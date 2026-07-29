Lärm, Feinstaub und Einbußen
Bruckhäusl: Bürgerinitiative und Feriendorf wehren sich gegen nächste Deponie im Ortsteil
Thomas Gasteiger, Gabi Taschl, Arno Kecht und Josef Stöger beim Lokalaugenschein: Vom Feriendorf blickt man direkt auf die 2025 errichtete Deponie, nun soll die nächste kommen.
© Theresa Aigner
Im Wörgler Ortsteil Bruckhäusl befindet sich seit den 1970er Jahren ein Feriendorf. Direkt davor wurde im Jahr 2025 eine Aushubdeponie errichtet, nun soll eine weitere folgen. Die Betroffenen wehren sich mit juristischem Beistand und der Unterstützung durch die Bürgerinitiative „Bruckhäusl aktiv“.
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