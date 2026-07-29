Bruckhäusl: Bürgerinitiative und Feriendorf wehren sich gegen nächste Deponie im Ortsteil

Im Wörgler Ortsteil Bruckhäusl befindet sich seit den 1970er Jahren ein Feriendorf. Direkt davor wurde im Jahr 2025 eine Aushubdeponie errichtet, nun soll eine weitere folgen. Die Betroffenen wehren sich mit juristischem Beistand und der Unterstützung durch die Bürgerinitiative „Bruckhäusl aktiv“.