Fest mit viel Tradition
Kitzbühel feiert am Samstag: Der Jahrmarkt der Stadtmusik findet zum 100. Mal statt
Stadtmusikobmann Michael Schwanninger, Bürgermeister Klaus Winkler und Organisator Georg Wurzenrainer (v.l.) präsentieren das Plakat zum 100. Jahrmarkt.
© Harald Angerer
Die Veranstaltung zeigt sich als die große Konstante in Kitzbühel. Zu Beginn noch von der Stadt zugunsten der Armen ins Leben gerufen, trägt nun die Stadtmusik die Verantwortung für das Fest, welches am 1. August sein großes Jubiläum feiert.
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