Konsequenzen aus dem Terror
Fußfessel für radikalisierte Personen: Staatsschutz drängt auf bessere Überwachung
Mit Hilfe einer elektronischen Fußfessel kann die Polizei überwachen, wo sich Gefährder aufhalten.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Nach dem Anschlag auf die Parade zum Christopher Street Day in Berlin bekräftigt das Innenministerium die Forderung nach mehr Möglichkeiten, um Gefährder im Blick haben zu können. In Österreich geht es um eine niedrige dreistellige Anzahl von Menschen.
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