Spritziger Auftakt für Crowdfunding: Arschbomben-Contest im Alpenbad Wattens

Das „3,80er“-Sprungbecken und der Technikraum im Wattener Freibad sind dringend sanierungsbedürftig. Doch der Gemeinde steht finanziell das Wasser bis zum Hals. Einen kleinen Beitrag zur Großinvestition soll nun eine Crowdfunding-Aktion leisten – zum Start gibt es am Sonntag einen unterhaltsamen Sprungbewerb.