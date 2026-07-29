Reifen hingen in der Luft: 86-Jährige verwechselte in Hall Stiege mit Ausfahrt

Eine 86-Jährige war am Dienstagvormittag in einen ungewöhnlichen Unfall verwickelt. Die Frau wollte gegen 11.30 den Parkplatz eines Einkaufszentrums in Hall über die östliche Ausfahrt verlassen. Anstatt in die Ausfahrt lenkte sie ihr Auto aber in Richtung einer Stiege.

Als sie bemerkte, dass es laut Polizei „ziemlich steil“ wurde und das Fahrzeug rumpelte, blieb sie stehen – schräg auf der Stiege zwischen dem Parkplatz und der darunterliegenden Straße. Die Vorderreifen berührten die Stufen, während die Hinterachse frei in der Luft hing. Die Lenkerin verständigte selbstständig einen Abschleppdienst, die Feuerwehr Hall sicherte den Pkw ab. Verletzt wurde auf dem unfreiwilligen Umweg niemand. (TT.com)